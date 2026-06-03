Quartier generale Strehler Milano Film Fest al ciak
Il quartier generale di Strehler si prepara per la seconda edizione del Milano Film Fest, con le riprese che sono già iniziate. La prima fase è stata completata con successo, e ora si procede con le registrazioni sul set. La produzione ha confermato che le riprese si svolgono senza intoppi, mentre il team lavora secondo i programmi stabiliti. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diversi spazi cittadini e una vasta gamma di film e registi.
Quando buona è la prima, la seconda si scrive quasi da sola. Forse non la pensano così gli organizzatori della seconda edizione del Milano Film Fest, atteso in svariati luoghi della città da domani al 9 giugno, ma certo è che, al netto della fatica, l'entusiasmo e le cifre hanno regalato carburante prezioso per l'allestimento di un programma fitto con oltre 130 eventi e un mix interessante di proiezioni (due concorsi, lungometraggi e corti, più una buona messe di film non in concorso), grandi ospiti, masterclass di prestigio (tra cui buona ultima a essere annunciata è stata quella del maestro dell'horror Dario Argento) e crossover tra arti. Alla direzione artistica è confermato Claudio Santamaria, coadiuvato da Agata De Laurentiis e Laura Boy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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