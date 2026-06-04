Il governo israeliano ha approvato bonus fiscali destinati ai coloni nelle aree occupate, includendo tra i beneficiari il ministro dell’ultradestra. La decisione ha generato critiche per il possibile conflitto di interessi, considerando il ruolo del ministro e il suo sostegno agli insediamenti illegali. La misura viene adottata mentre la questione degli insediamenti continua a essere al centro del dibattito politico e legale nel paese.

Un conflitto di interessi che parte dagli insediamenti illegali e arriva ai vertici del governo di Benjamin Netanyahu. Il parlamento israeliano ha approvato una legge che estende significative agevolazioni fiscali a 58 insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il provvedimento è passato con 32 voti a favore e 23 contrari, al termine di una sessione che ha scatenato un durissimo scontro politico in Israele, legandosi a dinamiche di bilancio e alle imminenti scadenze elettorali. In particolare a quelle del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. La nuova legge modifica l’Ordinanza sull’Imposta sui Redditi introducendo una nuova area geografica denominata “ linea di confronto orientale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Israele, ok ai bonus fiscali per i coloni: tra i beneficiari il ministro dell’ultradestra Bezalel Smotrich

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