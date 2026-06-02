Legge 104 | guida ai bonus fiscali e alle esenzioni per il 2026

Per attivare i bonus fiscali previsti dalla legge 104 nel 2026, è necessario presentare un documento che attesti la condizione di disabilità o assistenza. L'esenzione totale dal bollo auto e dall'IVA si ottiene attraverso una richiesta corredata di questa certificazione presso gli uffici competenti. La procedura può variare a seconda delle regioni e delle specifiche norme locali.

? Domande chiave Quale documento specifico serve per attivare i bonus nel 2026?. Come si ottiene l'esenzione totale dal bollo auto e dall'IVA?. Perché l'IMU sulla seconda casa può non essere dovuta?. Quanto risparmia una famiglia grazie alla franchigia sulle successioni?.? In Breve IVA ridotta al 4% e detrazione Irpef 19% su spese auto fino a 18.075,99 euro. Franchigia successoria di 1.500.000 euro per la protezione del patrimonio disabili gravi. Sconto 50% canone internet e IVA 4% su dispositivi domotici per disabilità. Esonero totale tasse iscrizione scolastica per studenti con invalidità superiore al 66%. Le agevolazioni fiscali per la Legge 104 nel 2026: guida operativa per non perdere i bonus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Agevolazioni e detrazioni per caregiver 2026

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