Tregua violata in Libano | ucciso un soldato francese della missione Unifil Macron accusa Hezbollah e Israele riprende i raid

In Libano, una tregua è stata infranta con l’uccisione di un soldato francese appartenente alle forze di pace delle Nazioni Unite nel sud del paese. Il presidente francese ha accusato Hezbollah e Israele di essere coinvolti nell’episodio, mentre l’esercito israeliano ha ripreso i raid nella regione. La situazione rimane tesa e le parti coinvolte continuano a scambiarsi accuse e azioni militari.

Un soldato francese delle forze di pace schierate dalle Nazioni Unite nel sud del Libano nell’ambito della missione Unifil è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti oggi nel Paese dei Cedri in un attacco condotto, secondo il presidente Emmanuel Macron, dal gruppo armato sciita Hezbollah in violazione della tregua di 10 giorni mediata dagli Stati Uniti. Così Israele ha ripreso gli attacchi in Libano, mentre questa mattina l’Iran annunciava la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz per la persistenza del blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti della Repubblica islamica. L’attacco in Libano “Il sergente maggiore Florian Montorio del 17° Reggimento Genieri Paracadutisti di Montauban è caduto questa mattina nel sud del Libano durante un attacco contro l’Unifil.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tregua violata in Libano: ucciso un soldato francese della missione Unifil. Macron accusa Hezbollah e Israele riprende i raid Notizie correlate Libano, ucciso il sergente francese Florian Montorio in un’imboscata contro UNIFIL. Parigi: “Hezbollah responsabile”Un soldato francese impegnato nella missione di pace delle Nazioni Unite in Libano è stato ucciso nel sud del Paese durante un attacco armato contro... Attacco contro i caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ?Hezbollah»?Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stop alle armi. Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: Vicino accordo con l'Iran; TREGUA GIÀ VIOLATA | TRUMP ESULTA MA L’IRAN DETTA LE CONDIZIONI; Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, Iran pronto a consegnare l'uranio; Iran: Hormuz di nuovo chiuso, per Pasdaran tregua violata da Israele. Tregua già violata in Libano, attacchi israeliani nel sud. Ucciso un casco blu francese, Macron: Crediamo che siano stati HezbollahTregua già violata in Libano, attacchi israeliani nel sud. Ucciso un casco blu francese, Macron: Crediamo che siano stati Hezbollah ... blitzquotidiano.it Libano: in vigore tregua ma Beirut accusa Israele di violare il cessate fuoco(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano e' entrato in vigore oggi, dopo essere stato ... ilsole24ore.com Tregua violata in #Libano, l'#Unifil: "Ucciso un casco blu francese". Caos a #Hormuz, spari sui mercantili facebook LA SOLITA PUTINATA – LA TREGUA PER LA PASQUA ORTODOSSA ANNUNCIATA DALLA RUSSIA È STATA VIOLATA ... x.com