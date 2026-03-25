In Libano, i raid israeliani continuano senza sosta. Ieri, nel sud del paese, almeno due persone sono state uccise durante un attacco che ha colpito la città di Nabatieh. Hezbollah ha dichiarato che non ci sarà alcun dialogo finché i bombardamenti non si fermeranno. La situazione rimane tesa e senza segni di un immediato cessate il fuoco.

Beirut tra due fuochi Ieri nuovi raid israeliani hanno colpito il sud del paese, uccidendo almeno due persone a Nabatieh. È successo di notte, stavano dormendo nella loro casa Beirut tra due fuochi Ieri nuovi raid israeliani hanno colpito il sud del paese, uccidendo almeno due persone a Nabatieh. È successo di notte, stavano dormendo nella loro casa Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Libano senza tregua, Hezbollah: «Nessun dialogo se i raid non cessano»

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