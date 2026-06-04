Israele-Libano accordo per cessate il fuoco | nuovi colloqui dal 22 giugno

Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, dopo negoziati condotti dagli Stati Uniti. L'intesa prevede l'interruzione delle ostilità e sarà seguita da nuovi colloqui a partire dal 22 giugno. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l'accordo è stato confermato da fonti vicine alle trattative. La tregua mira a fermare le violenze tra i due paesi e a favorire un successivo dialogo.

(Adnkronos) – Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. "A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal Settore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Israele e Libano soddisfatti dopo il primo incontro diretto dopo decenni

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