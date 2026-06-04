israele e libano hanno fatto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco

Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per rinnovare il cessate il fuoco, che prevede il ritiro di Hezbollah dal sud del Libano e la sospensione degli attacchi. Tuttavia, ci sono ancora incertezze riguardo all’effettiva attuazione dell’accordo e alle condizioni sul campo. Le parti si sono impegnate a mantenere la calma, ma le tensioni restano alte e il rispetto degli impegni non è ancora garantito.

Prevede che Hezbollah si ritiri dal sud del Libano e interrompa gli attacchi: il problema è che il gruppo non è stato coinvolto nei colloqui I governi di Israele e Libano si sono accordati per rinnovare il fragile cessate il fuoco entrato in vigore il 16 aprile. Lo hanno detto in un comunicato congiunto, annunciato dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che hanno fatto da mediatori. Ha come condizione una «completa cessazione» degli attacchi di Hezbollah contro Israele, e il ritiro dei suoi miliziani dal sud del Libano. È una condizione che al momento non sembra avere nessuna possibilità di essere soddisfatta, soprattutto perché Hezbollah non è stato coinvolto nei colloqui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Israele e Libano soddisfatti dopo il primo incontro diretto dopo decenni

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