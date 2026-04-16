Donald Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Libano accordo sulla tregua e richiesta | Fatelo!

Da virgilio.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco. Ha aggiunto che il suo Paese ha promosso il dialogo tra le parti e ha invitato a mantenere la tregua. L’annuncio arriva in un momento di tensioni tra le due nazioni e si basa su negoziati condotti con l’obiettivo di fermare le ostilità. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Libano e Israele si sarebbero accordati per un cessate il fuoco di 10 giorni. Israele ha invaso il sud del Libano nel momento in cui sono iniziati i bombardamenti sull’Iran da parte degli Usa e dell’Idf. Trump ha anche esortato i due Stati a firmare una pace, affermando che in questo modo avrebbe risolto “la sua decima guerra”. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, annunciato da Trump L'incontro tra Libano e Israele negli Usa Perché Israele ha invaso il sud del Libano Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, annunciato da Trump Con un post su Truth Social, piattaforma di sua proprietà, Donald Trump ha annunciato che Libano e Israele avrebbero raggiunto un accordo per il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Virgilio.it

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O RETORNO DO ANTICRISTO TRAZER....

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