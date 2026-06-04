Israele | il Parlamento si scioglie e si vota entro ottobre

Il Parlamento israeliano si dissolve e si vota entro ottobre. La decisione arriva dopo l’impasse politica e porterà a nuove elezioni nel prossimo mese. Nel frattempo, si discute sull’impatto del blocco di Trump sull’operazione militare a Beirut. Parallelamente, un ministro sta assumendo il controllo della polizia israeliana, concentrando potere e responsabilità.

Come influenzerà il blocco di Trump l'operazione militare su Beirut?. Perché Ben-Gvir sta centralizzando il controllo della polizia israeliana?. Chi deciderà se l'accordo di Nabih Berri sarà una tregua reale?. Quale strategia userà Ben-Gvir per sottrarre voti al Likud?.? In Breve Nabih Berri media tregua Hezbollah se l'Idf non colpisce Dahieh a Beirut. Ben-Gvir centralizza la polizia sotto il controllo diretto del ministero della Sicurezza interna. Sondaggi mostrano margine di errore del 4% per le elezioni di ottobre. Un medico dell'Idf muore per un drone di Hezbollah durante il conflitto. Il Parlamento israeliano si scioglie: voto previsto entro ottobre dopo il blocco di Trump su Beirut. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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