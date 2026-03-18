Cateno De Luca lancia il governo di liberazione in Sicilia | Se 36 deputati si dimettono si va al voto entro ottobre

Cateno De Luca annuncia l’intenzione di formare un “governo di liberazione” in Sicilia e afferma che, se 36 deputati si dimettono, si procederà con le elezioni anticipate entro ottobre. Ha ricordato che lo statuto regionale prevede questa possibilità, specificando che la dimissione di 36 deputati attiverebbe la procedura per nuove elezioni entro 90 giorni.

« Lo statuto prevede che se 36 deputati si dimettono si vada ad elezioni anticipate per la presidenza della Regione Siciliana, entro 90 giorni. Noi puntiamo a farlo entro luglio per andare al voto entro ottobre. Lo proporremo, in modo trasversale ad una grande coalizione, andando oltre i partiti. La nostra strategia sarà civica, autonomista e progressista». "Primarie metodo che consente di amalgamare una strategia" Lo ha detto Cateno De Luca, parlando a margine di una conferenza stampa all’Ars per presentare il suo «Governo di liberazione». In merito al tema delle possibili primarie del campo progressista, per la scelta del candidato... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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