Israele a ottobre si vota e i sondaggi dicono che Netanyahu…

A ottobre si terranno le elezioni in Israele, con i sondaggi che indicano una possibile riconferma del primo ministro in carica. Una novità rispetto al passato riguarda il Parlamento israeliano, che per la prima volta in molti anni sta affrontando la fine naturale del suo mandato senza scioglimenti anticipati o crisi politiche. Questa situazione rappresenta un punto di svolta nel panorama politico del paese.

C’è una particolarità, spesso non sottolineata, che sta riguardando la politica israeliana: per la prima volta dopo decenni, la Knesset (il Parlamento israeliano) sta arrivando alla sua scadenza naturale. Ma questo è ovviamente tutt’altro che un simbolo di normalizzazione del quadro politico. Al contrario, in Israele non si è andato a votare perché la legislatura è stata caratterizzata quasi per intero dalla guerra. Nonostante una maggioranza di appena due deputati in più rispetto alla soglia minima, il premier Netanyahu ha blindato il suo esecutivo e ha retto fino alla fine del quadriennio. Adesso però dovrà inevitabilmente fare i conti con le elezioni, previste entro ottobre.🔗 Leggi su It.insideover.com

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