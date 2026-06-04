Israele fuori controllo
Un attacco con razzi ha colpito una zona residenziale, causando danni a edifici e ferendo almeno quattro civili. Le forze militari hanno risposto con raid aerei su obiettivi militari sospetti. Nessuna vittima tra i militari è stata segnalata. Le autorità hanno imposto un coprifuoco temporaneo nelle aree interessate. La situazione rimane tesa, con evacuazioni in corso e comunicazioni di allerta per le popolazioni locali.
La guerra in Iran? Un clamoroso autogol per Trump. Che ora parla di memorandum per coprire il disastro Sanchez, nella tempesta, resiste. Ma l’opinione pubblica è piegata dagli scandali Ucraina, Kiev attacca San Pietroburgo all’inizio della “Davos russa”. Mosca: “La punizione sarà inevitabile” Altro che sanzioni a Netanyahu, l’Europa continua a fare shopping di armi da Israele: cifra record di 19 miliardi di dollari export. In un anno incassi aumentati di un terzo Stop ai pagamenti con Visa e Mastercard a Cuba, sospesi da sabato 6 giugno. La banca centrale de L’Avana: “Strategia di asfissia di Trump” Trump nomina Bill Pulte, esperto di mutui, a capo dell’intelligence Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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ISRAELE fuori controllo: esplode il Parlamento italiano
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Fuori controlloUna vignetta satirica sulla situazione in Israele è stata pubblicata sulla prima pagina di oggi del quotidiano.
IA fuori controllo?Negli ultimi mesi si parla sempre più di intelligenze artificiali che agiscono in modo imprevedibile.
Argomenti più discussi: A Gaza la guerra non si è mai fermata - Pierre Haski; Elephant Trump. Un bestione fuori controllo rinchiuso in una cristalleria: appena si muove, qualcosa va in pezzi; Israele e Libano verso il cessate il fuoco. Crescono le speranze per un accordo sull’Iran; Trump nella morsa Netanyahu-neocon: il legame con Israele si fa più stringente.
1\ #Libano a dispetto dell'ennesimo cessate il fuoco dichiarato e della sfuriata di Trump con Netanyahu, stamani guerra continua inalterata. israele è ormai fuori controllo, il che crea non pochi problemi con alleato (ormai unico) americano. Da registrare la con x.com
Il problema non è Netanyahu. Il problema non è Ben Gvir. Il problema è Israele. Israele (a parte rare eccezioni) è questa roba qui. Un Paese suprematista e del tutto fuori controllo al quale Ue e USA hanno consentito qualsiasi cosa! facebook
L'ambasciatore di Israele Peled, 'le proteste non aiuteranno il popolo palestinese'Siamo qui per costruire ponti, non per fare discussioni o conflitti. Siamo qui per esprimere il nostro desiderio di coesistenza e di accettazione tra le persone e tra i popoli. (ANSA) ... ansa.it