israele fuori controllo

Notizia in breve

Un attacco con razzi ha colpito una zona residenziale, causando danni a edifici e ferendo almeno quattro civili. Le forze militari hanno risposto con raid aerei su obiettivi militari sospetti. Nessuna vittima tra i militari è stata segnalata. Le autorità hanno imposto un coprifuoco temporaneo nelle aree interessate. La situazione rimane tesa, con evacuazioni in corso e comunicazioni di allerta per le popolazioni locali.