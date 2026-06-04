Israele fuori controllo

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco con razzi ha colpito una zona residenziale, causando danni a edifici e ferendo almeno quattro civili. Le forze militari hanno risposto con raid aerei su obiettivi militari sospetti. Nessuna vittima tra i militari è stata segnalata. Le autorità hanno imposto un coprifuoco temporaneo nelle aree interessate. La situazione rimane tesa, con evacuazioni in corso e comunicazioni di allerta per le popolazioni locali.

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