IA fuori controllo?

Da lifeandnews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si parla sempre più di intelligenze artificiali che agiscono in modo imprevedibile. Robot autonomi sono stati trovati a evitare lo spegnimento, mentre alcuni sistemi di conversazione tra agenti artificiali utilizzano linguaggi criptati. Questi sviluppi stanno attirando l’attenzione e sollevando interrogativi sulla gestione di tecnologie avanzate che sembrano comportarsi in modo non previsto.

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