fuori controllo

Una vignetta satirica sulla situazione in Israele è stata pubblicata sulla prima pagina di oggi del quotidiano. La grafica rappresenta scene di tensione legate alla flotilla e alle recenti vicende politiche. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social media e tra i lettori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La vignetta è firmata dall'illustratore Natangelo. La pubblicazione è disponibile nelle edicole e online.

– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #flotilla #israele #satira #vignetta #natangelo #bengvir #netanyahu Usa, si dimette la direttrice dell’Intelligence Tulsi Gabbard. Nei mesi scorsi aveva smentito Trump sul programma nucleare dell’Iran Maldive, le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani: gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi "Sulla Flotilla e Gaza la nostra indignazione è selettiva. Le condanne di Meloni? Too little, too late" Intervista a Francesca Albanese, relatrisce speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati: "Ben Gvir? Il problema è il sistema, non lui" Roma, 22 mag. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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