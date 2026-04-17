Dopo dieci giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele, la tregua è iniziata a mezzanotte, con l’obiettivo di facilitare un accordo più ampio nella regione, secondo quanto dichiarato dall’Iran. Tuttavia, nelle ore successive, l’esercito israeliano ha già violato l’accordo, senza ulteriori dettagli sulla portata o le conseguenze di tali violazioni. La pausa è stata accolta con attenzione, ma i primi segnali indicano una possibile instabilità nella situazione.

Dieci giorni di tregua tra Libano e Israele. La tanto agognata pausa, ritenuta necessaria dall’Iran per poter arrivare a un accordo organico in tutto il Medio Oriente, è scattata a mezzanotte. Un cessate il fuoco imposto, di fatto, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a un riluttante primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che fino all’ultimo ha tentato di resistere affermando che “bisogna distruggere Hezbollah”. Un accordo, quello tra Israele e Libano, che appare a dir poco fragile. Poco dopo l’inizio della tregua, Hezbollah avrebbe fermato le sue operazioni militari, mentre, secondo quanto riportato dall’esercito libanese, le forze israeliane (IDF) avrebbero compiuto diverse violazioni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dieci giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele. Ma la tregua non ferma l’Idf che ha già violato l’accordo

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«Doppo che ho rinnegato pasta e pane, so' dieci giorni che nun calo, eppure resisto, soffro e seguito le cure... me pare 'n anno e so' du' settimane.» [La Dieta - Aldo Fabrizi] Vi siete già messi a dieta, o aspettate che passi l'Epifania raiplaysound.it/audio/2 x.com