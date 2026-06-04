Un ingegnere è stato arrestato al valico di Kerem Shalom con l'accusa di essere un terrorista di Hamas. Era diretto all’Università di Roma Tor Vergata. Le autorità israeliane hanno affermato che l’uomo, originario di Gaza, è stato fermato durante i controlli di routine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali prove o accuse specifiche. La notizia è stata comunicata dalle forze di sicurezza israeliane senza ulteriori commenti.

L’esercito israeliano ha arrestato Mahmoud Al Najjar, uno degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì 2 giugno, il giovane stava per lasciare Gaza all’interno di un gruppo di altri 17 diretti a Roma, all’Università di Tor Vergata. Una volta giunto al valico di Kerem Shalom, l’ingegnere è stato arrestato dall’Idf con l’accusa di essere un terrorista della brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Chi è Mahmoud Al Najjar, lo studente arrestato dall'Idf Individuato tramite il riconoscimento facciale Studenti palestinesi in Italia tramite "corridoi universitari"... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Israele arresta uno studente diretto all'Università di Roma Tor Vergata: "È un terrorista di Hamas"

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