Israele ai libanesi | A sud non c’è tregua 48 uccisi

Notizia in breve

Non c’è tregua nel sud del Libano, ha detto il capo di stato maggiore israeliano durante una visita alle truppe. In seguito agli scontri, sono stati registrati 48 morti. L’esercito israeliano ha ribadito che non ci sono accordi di cessate il fuoco in questa zona. Nessuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità libanesi o degli altri attori coinvolti. Le operazioni militari continuano senza interruzioni.