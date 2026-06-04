Israele ai libanesi | A sud non c’è tregua 48 uccisi
Non c’è tregua nel sud del Libano, ha detto il capo di stato maggiore israeliano durante una visita alle truppe. In seguito agli scontri, sono stati registrati 48 morti. L’esercito israeliano ha ribadito che non ci sono accordi di cessate il fuoco in questa zona. Nessuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità libanesi o degli altri attori coinvolti. Le operazioni militari continuano senza interruzioni.
«Non c’è nessun cessate il fuoco nel sud del Libano». Sono le parole di Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, durante la visita di ieri alle truppe nel. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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