Nel sud del Libano, in particolare nella città di Nabatieh, si sono verificati attacchi aerei israeliani che hanno causato la morte di almeno otto membri delle forze di sicurezza libanesi. L’incidente ha coinvolto operazioni militari nella regione, con conseguenze immediate sul personale presente sul territorio. La notizia conferma la presenza di un intervento militare nella zona, senza ulteriori dettagli sui danni o sui feriti.

Almeno 8 membri delle forze di sicurezza libanesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riporta l'agenzia di stampa nazionale Nna. L'agenzia ha descritto una "serie di intensi attacchi aerei" da parte di Israele, tra cui uno contro un ufficio della Sicurezza di Stato, che ha perso otto dei suoi effettivi. Un fotografo dell'Afp ha osservato danni significativi al complesso amministrativo nel centro della città, dove era scoppiato un incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beirut, 8 membri delle forze di sicurezza uccisi da raid di Israele nel sud

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Beirut, 8 membri delle forze di sicurezza uccisi da raid di Israele nel sudAlmeno 8 membri delle forze di sicurezza libanesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riporta l'agenzia di stampa nazionale Nna. (ANSA) ... ansa.it

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Quanti ricordi a Beirut. Quanta musica, quanti musicisti straordinari e quanti amici: Karim Ghattas, Marcel Khalife con i figli Rami e Bachar, Ibrahim Maalouf…- Una città unica e gente meravigliosa. Un cibo straordinario e una luce livida che proviene dal mare e - facebook.com facebook