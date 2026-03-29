Un attacco aereo proveniente da Israele a Jezzin, vicino a Beirut, ha causato la morte di tre giornalisti libanesi. Tra le vittime ci sono Ali Shoaib, collega di Al Manar, e Fatima Ftouni insieme al fratello Mohammed Ftouni, entrambi corrispondenti di Al Mayadeen. L’attacco ha colpito un'area abitata e ha provocato la perdita di vite tra i professionisti dei media.

Un attacco aereo sferrato da Israele a Jezzin, non lontano da Beirut, ha ucciso tre giornalisti libanesi, Ali Shoaib, che lavorava per la tv del gruppo radicale Hezbollah, Al Manar, Fatima Ftouni e il fratello Mohammed Ftouni, entrambi corrispondenti per l’emittente araba Al Mayadeen. I tre si trovavano in una macchina, a sud-est della capitale, che è stata colpita da un raid effettuato con i droni. Le forze armate di Israele hanno immediatamente rivendicato l’azione militare. L’ IDF sostiene che Shoaib lavorasse per l’intelligence di Hezbollah. Il giornalista, invece, era un inviato di guerra in Libano e collaborava con Al Manar da quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua la strage di giornalisti da parte di Israele: uccisi tre reporter libanesi in un attacco aereo

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