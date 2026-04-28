L' ispezione in un' azienda agricola | degrado irregolarità e sfruttamento | IL VIDEO

Durante un'ispezione presso un'azienda agricola, i carabinieri hanno rilevato condizioni di degrado e irregolarità legate allo sfruttamento del lavoro. Le verifiche hanno evidenziato situazioni che violano le norme sulla tutela dei lavoratori e lo stato di abbandono dei locali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull'operazione, né sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni.

Un'ispezione dei carabinieri in un'azienda agricola di Aprilia ha portato alla luce situazioni di sfruttamento del lavoro e degrado. Scoperte reiterate violazioni sugli orari di lavoro, condizioni alloggiative fatiscenti, irregolarità in materia di sicurezza, assenza di servizi igienici e mancata.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Irregolarità sulla sicurezza in un'azienda agricola: dopo l'ispezione scatta la denuncia per il titolareL'impresa si occupa della coltivazione di ortaggi e nel corso dei controlli, finalizzati al contrasto del caporalato e alla verifica del rispetto... Sfruttamento, lavoro nero e condizioni degradanti: sospesa un'azienda agricolaAncora un controllo ispettivo, sotto la direzione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, è stato effettuato in un'azienda agricola della provincia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ISPEZIONI ITL E LAVORO IRREGOLARE A MODENA: BENE L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE, MA LE AZIENDE LA SMETTANO CON GLI APPALTI; Controlli in un'azienda agricola, denunciato il titolare: mancano le misure di primo soccorso; Incendio a Beinasco in un'azienda di trasporti: Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali; Azienda Ospedaliera, criticità esecutive e deficit di programmazione. L'ispezione in un'azienda agricola: degrado, irregolarità e sfruttamento | IL VIDEOUn'ispezione dei carabinieri in un'azienda agricola di Aprilia ha portato alla luce situazioni di sfruttamento del lavoro e degrado. Scoperte reiterate violazioni sugli orari di lavoro, condizioni all ... latinatoday.it Ispezioni negli uffici della Ferrero per un’indagine antitrust dell’Ue. L’azienda: «Stiamo collaborando»L’ipotesi è dell’aggiramento di norme europee che vietano cartelli e pratiche commerciali restrittive, nonché gli abusi di posizione dominante sul mercato. L’azienda conferma la visita: «Stiamo fornen ... torino.corriere.it Stanotte in via Barlete a monteveglio due ladri hanno fatto un ispezione nel giardino e nelle macchine di un abitazione. Prestare massima attenzione! Credo siano solo due o almeno le telecamere ne hanno ripresi due. facebook ISPEZIONI ITL E LAVORO IRREGOLARE A MODENA: BENE L’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE, MA LE AZIENDE LA SMETTANO CON GLI APPALTI Criticità anche a Modena con un tasso di irregolarità tra il 70% e l’80% delle ispezioni cgilmodena.it/p=107057 x.com