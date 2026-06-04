L’inchiesta disciplinare sui magistrati de L’Aquila è stata archiviata, con la decisione che non sono emersi profili di illecito. L’ispezione ministeriale, avviata circa tre mesi fa su disposizione del ministro della Giustizia, riguardava il caso della cosiddetta Famiglia del Bosco.

Archiviata l’inchiesta disciplinare sui magistrati de L’Aquila: ‘Nessun profilo illecito emerso’. A quasi tre mesi dall’avvio dell’ispezione ministeriale disposta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, arriva la parola fine sul caso della cosiddetta Famiglia del Bosco. Il Ministero della Giustizia ha infatti archiviato l’inchiesta disciplinare aperta nei confronti dei magistrati del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, stabilendo che non sono emersi profili di illecito nel loro operato. La vicenda aveva acceso un forte dibattito politico e mediatico dopo la decisione del Tribunale di sospendere la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e disporre l’allontanamento dei loro tre figli dalla casa nel bosco in cui vivevano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ispettori di Nordio sulla Famiglia del Bosco, arriva la decisione: nessun illecito dei giudici

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Famiglia nel bosco, arrivati ispettori del Ministero al Tribunale per i minori - Ore 14 del 17/03/26

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