Gli ispettori ministeriali hanno verificato che i magistrati de l’Aquila non hanno commesso illeciti nella gestione della “Famiglia del Bosco”. La pratica viene archiviata da Nordio, che conferma l’assenza di irregolarità. Nessuna violazione di norme o abuso disciplinare è stata riscontrata nei procedimenti giudiziari relativi alla famiglia. La conclusione delle indagini mette fine a un procedimento avviato in precedenza.

Come non detto, avevamo sbagliato. I giudici che si sono occupati della “ Famiglia del Bosco ” non hanno violato alcuna norma né commesso alcun abuso disciplinare. A stabilirlo ufficialmente, stamane, il ministero della Giustizia. “All’esito dell’inchiesta sulla ‘Famiglia del bosco’ disposta dal ministro, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati”, si legge infatti in una nota del ministero guidato da Carlo Nordio. “Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Così il ministro della giustizia dispone l’archiviazione dell’inchiesta”, conclude la nota. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Famiglia del Bosco, gli ispettori ministeriali: “Nessun illecito da parte dei magistrati de l’Aquila”. Nordio costretto ad archiviare la pratica

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