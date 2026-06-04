Famiglia nel bosco Nordio archivia l' ispezione | Nessun illecito disciplinare dei magistrati

Notizia in breve

Il ministero della Giustizia ha archiviato l’ispezione sulla famiglia nel bosco, senza riscontrare irregolarità o illeciti da parte dei magistrati coinvolti. La vicenda riguardava l’allontanamento dei figli da una coppia che viveva in un’area isolata dell’Abruzzo. L’indagine era stata avviata nei mesi scorsi e ora si conclude senza ulteriori approfondimenti o azioni.