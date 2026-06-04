Famiglia nel bosco Nordio archivia l' ispezione | Nessun illecito disciplinare dei magistrati
Il ministero della Giustizia ha archiviato l’ispezione sulla famiglia nel bosco, senza riscontrare irregolarità o illeciti da parte dei magistrati coinvolti. La vicenda riguardava l’allontanamento dei figli da una coppia che viveva in un’area isolata dell’Abruzzo. L’indagine era stata avviata nei mesi scorsi e ora si conclude senza ulteriori approfondimenti o azioni.
Si conclude senza rilievi l'ispezione avviata dal ministero della Giustizia sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco", la vicenda che nei mesi scorsi aveva sollevato un acceso confronto pubblico dopo l'allontanamento dei figli dalla coppia che viveva in un'area isolata dell'Abruzzo.Il. 🔗 Leggi su Today.it
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Famiglia nel bosco, nessun illecito dei magistrati: Nordio archivia l’inchiesta x.com
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