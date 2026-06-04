Isola d' Elba nasconde due cacciaviti e un taglierino nella propria auto | denunciato

Da livornotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni, residente a Portoferraio, è stato denunciato dopo che nella sua auto sono stati trovati due cacciaviti e un taglierino. La scoperta è avvenuta durante un controllo e l’uomo è stato accusato di porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere.

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Un 37enne originario del sud Italia e domiciliato a Portoferraio è stato denunciato con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava a bordo della sua auto mentre con una manovra tentava di eludere un eventuale controllo. A bordo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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