Isola d' Elba nella borsa di un paziente spunta un maxi pugnale | denunciato 60enne

Durante un controllo di routine sugli effetti personali di un paziente presso una struttura sanitaria, è stato trovato un coltello di grandi dimensioni nascosto in una delle tasche. L'uomo, di 60 anni, è stato immediatamente denunciato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato sull'isola d'Elba e il coltello è stato sequestrato. Non ci sono altre persone coinvolte e il paziente non ha opposto resistenza.

Un normale controllo negli effetti personali di un paziente ha portato al ritrovamento di un grosso coltello e alla denuncia di un 60enne. L'episodio è successo nei giorni scorsi all'ospedale di Portoferraio dove l'uomo era giunto per problematiche cliniche. Gli infermieri hanno notato l'arma.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Isola d'Elba, nasconde hashish all'interno dell'auto e nella sua abitazione: denunciatoUn 40enne di Portoferraio è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Isola d'Elba, sequestrata maxi discarica abusiva con 5 tonnellate di rifiutiUna discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro dalla guardia di finanza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Atletica Isola d'Elba alla Rimini Marathon; Cultura all’isola d’Elba: il viaggio di Francesca; Storia del cuoco piemontese che s’innamora dell’Isola d’Elba, si trasferisce e ci apre un’osteria; Energia, premio Legambiente alla CER Isola d’Elba. L'Isola d'Elba diventa capitale del triathlon a maggio con Iron Tour e Campionati ItalianiA maggio l'Isola d'Elba ospita l'Iron Tour Triathlon Cross e Road con atleti italiani e internazionali tra paesaggi marini e natura. megamodo.com RALLY / Serena Manca e Arianna Genaro salutano con il sorriso l’Isola d’Elba: terzo posto nella prima tappa dell'IRCEra un sogno, diventato realtà. L’emozione era quella delle grandi occasioni, perché per Serena Manca, nata e cresciuta tra le colline di Langhe e Roero, trovarsi a guidare per la prima volta in un ra ... targatocn.it FUSCALDO, RIFIUTI TRA PROMESSE E REALTÀ: IL NODO IRRISOLTO DELL’ISOLA ECOLOGICA Mini isole attive ma manca il centro di raccolta: la minoranza incalza l’amministrazione su fondi, tempi e trasparenza https://www.calabriainchieste.it/2026/04/2 facebook Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese di Hokkaido. Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia). #ANSA x.com