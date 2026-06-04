Isola dei Famosi Eva Grimaldi e Luca Onestini nel cast? L’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, Eva Grimaldi e Luca Onestini potrebbero partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che si svolgerà nelle Filippine. La produzione sta definendo il cast, con conferme e sorprese in arrivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. La trasmissione dovrebbe partire a breve.

Secondo le ultime indiscrezioni, Eva Grimaldi e Luca Onestini potrebbero entrare nel cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, pronta a partire per le Filippine tra conferme e sorprese. Nei prossimi giorni i concorrenti selezionati per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi partiranno in aereo alla volta di Caramoan, nelle Filippine, che sarà la nuova location del reality show. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Biccy, la schiera dei concorrenti provenienti dai reality e, in particolare, dal Grande Fratello, si fa sempre più numerosa: tra i nomi circolati nelle ultime ore spuntano quelli di Eva Grimaldi e Luca Onestini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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