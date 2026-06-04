Sono emersi quattro nuovi nomi tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2026. Tra i nomi spiccano Luca Onestini ed Eva Grimaldi. Le registrazioni si avvicinano e i dettagli sul cast sono ancora in fase di definizione. La produzione ha comunicato che i concorrenti partiranno per le Filippine tra pochi giorni. Non sono stati ancora annunciati ufficialmente i nomi degli altri concorrenti.

Nuove indiscrezioni sui naufraghi pronti a partire per le Filippine. Mancano ormai pochi giorni alla partenza dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e continuano ad emergere indiscrezioni sui volti che potrebbero sbarcare a Caramoan, nelle Filippine, per affrontare l’avventura da naufraghi. Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, che ha superato in volata Belen Rodriguez, mentre Alvin sarà l’inviato con registrazioni che partiranno tra pochi giorni. Secondo quanto riportato da Biccy, ai nomi già circolati nelle ultime settimane si aggiungerebbero quattro nuovi possibili concorrenti: Luca Onestini, Eva Grimaldi, Claudia Peroni e Il Musazzi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Isola dei Famosi 2026, spuntano quattro nuovi nomi: da Luca Onestini a Eva Grimaldi, il cast prende forma

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ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

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