Due ex concorrenti di reality storici sono stati annunciati nel cast dell’Isola dei Famosi 2026, in programma su Canale 5 in autunno. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. La produzione ha scelto di puntare su volti noti del panorama dei reality per la prossima edizione. La data di inizio è prevista per l’autunno, con un cast ancora da definire completamente.

L'Isola dei famosi 2026 è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset in partenza in autunno sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione del reality show sarà completamente rinnovata poiché non verrà più ambientata in Honduras ma registrata a giugno nelle Filippine e messa in onda a settembre in televisione. Al timone del format ci sarà Selvaggia Lucarelli, che ha preso il posto di Veronica Gentili che non è stata riconfermata per una nuova edizione. In queste ore, stanno circolando in rete i nomi dei concorrenti che andranno a formare il cast dell'Isola dei famosi 2026. Secondo quanto riportato da Biccy tra i naufraghi che sbarcheranno nelle Filippine ci sono anche due storici gieffini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Isola dei famosi 2026, due storici gieffini nel cast: l’indiscrezione

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Isola dei Famosi 2026, Mediaset cambia idea: La scelta che fa discutere

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