torino il consigliere ahmed abdhullai denuncia chi lo ha insultato sui social

Un consigliere comunale di Torino ha presentato denuncia contro chi lo ha insultato sui social network. Dopo aver ricevuto minacce e insulti di natura xenofoba e razzista su Facebook e Instagram, ha deciso di agire legalmente contro gli autori di tali commenti. La vicenda riguarda commenti pubblicati online nei confronti del politico, che ha comunicato di aver intrapreso le procedure legali.

Dopo le minacce e gli insulti xenofobi e razzisti ricevuti via social, il consigliere comunale del Pd di Torino, Abdullahi Ahmed, ha deciso di denunciare chi lo ha attaccato su Facebook e Instagram. Domenica, dopo essersi recato al seggio per il referendum sulla magistratura, il consigliere aveva postato un video in cui augurava buon voto ai suoi concittadini, ricordando come e dove recuperare la tessera elettorale. In men che non si dica, il post è stato riempito di commenti negativi, di offese razziste e islamofobe. A LaPresse Abdullahi Ahmed ha ricapitolato quanto accaduto, annunciando di voler sporgere formalmente denuncia. Poste italiane, passaporti in oltre 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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