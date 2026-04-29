Incidente stradale auto si ribalta | a bordo due ragazze

Due ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Giugliano, nella zona di Santa Maria a Cubito. L’auto si è ribaltata mentre percorreva la carreggiata, probabilmente a causa di un impatto con un palo presente sulla strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Le condizioni delle giovani non sono ancora state rese note.

Giugliano, Santa Maria a Cubito, un'automobile mentre percorreva la carreggiata si è ribaltata, probabilmente dopo aver impattato un palo presente sulla strada.Ingenti i danni al veicolo. Ferite lievi per le ragazze che erano a bordo. Controllate dal personale del 118 sono in buone condizioni di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Si ribalta con l’auto sulla rotonda Giugliano-Villaricca, poi tenta di rubare auto con due ragazze Notizie correlate Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tiltDue feriti in 'codice rosso' e traffico in tilt sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di... Tiger Woods, terribile incidente stradale: l’auto si ribaltaIl mondo dello sport e gli appassionati di golf di tutto il pianeta sono rimasti col fiato sospeso nelle ultime ore a causa di una notizia drammatica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull'Asse attrezzato; Incidente stradale con feriti a Torino: auto ribaltata in mezzo alla carreggiata, coinvolto anche un bus. Incidente stradale, auto si ribalta: a bordo due ragazzeGiugliano, Santa Maria a Cubito, un'automobile mentre percorreva la carreggiata si è ribaltata, probabilmente dopo aver impattato un palo presente sulla strada. Ingenti i danni al veicolo. Ferite ... napolitoday.it Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne feritoIncidente stradale nella serata di martedì 28 aprile tra Castellarquato e Lugagnano. Un uomo di 67 anni è finito fuori strada alla guida della sua utilitaria Citroen che si è schiantata contro alcuni ... ilpiacenza.it Tragico incidente stradale nella mattinata del 29 aprile lungo la Statale 16, all’altezza del territorio di Apricena. Una donna ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra uno scooter e un furgone. - facebook.com facebook