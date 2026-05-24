Incidente in viale Italia auto con due ragazze a bordo si ribalta

Un'auto si è ribaltata ieri sera in viale Italia, nel centro di Latina. A bordo c'erano due ragazze, che sono rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Paura nella serata di ieri, sabato 23 aggio, per un incidente che si è verificato in viale Italia, in pieno centro a Latina. Un’auto, una Jeep Avanger con a bordo due ragazze, si è ribaltata rimanendo poi su un fianco a bordo della strada che da piazza del Quadrato conduce a piazzale dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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MAXI INCIDENTE IN ITALIA: DIVERSE AUTO COINVOLTE E 14 FERITI NEL VIOLENTO IMPATTO

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