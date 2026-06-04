iscritti dem chiamati a congresso

Stasera alle 20.45 si svolge il congresso dell’Unione comunale del Partito Democratico. L’incontro è aperto agli iscritti e si terrà in modalità online. Non sono previsti partecipanti esterni o osservatori. La riunione riguarda l’assemblea locale del partito e si concentra sulla discussione interna e sulla pianificazione delle prossime attività. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali interventi o decisioni specifiche.

Unione comunale Pd a congresso stasera alle 20.45. L’iniziativa è aperta non soltanto agli iscritti, ma anche ai simpatizzanti, ai rappresentanti delle forze del centrosinistra e alle associazioni di volontariato locali, con l’obiettivo di promuovere un confronto ampio sulle prospettive politiche e programmatiche del partito. Nel corso dell’assemblea – spiega un anota – saranno illustrate le linee guida e le proposte dei candidati alla carica di segretario dell’unione comunale e della Federazione Provinciale. I contributi saranno poi sottoposti al dibattito dei presenti, in un momento di discussione che il partito considera centrale per il proprio percorso di rinnovamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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