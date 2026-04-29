Il presidente degli Stati Uniti sta considerando un blocco prolungato delle operazioni militari in Iran, ma potrebbe trovarsi di fronte a cause legali promosse dai democratici. La normativa vigente, la War Powers Resolution del 1973, limita l'azione del presidente in ambito militare senza l’approvazione del Congresso. La questione si concentra sulla possibilità di mantenere un’azione militare senza autorizzazione formale e sui rischi di contenziosi legali legati a questa decisione.

Le pressioni nei confronti di Donald Trump non riguardano soltanto i negoziati internazionali, dalla guerra in Iran a quella in Ucraina passando per la difficile coesistenza con la Cina. Le difficoltà sono anche e soprattutto interne. I Democratici membri del Congresso starebbero infatti valutando la possibilità di intentare una causa contro il presidente, qualora questi dovesse proseguire la guerra in Medio Oriente oltre la scadenza legale di venerdì 1° maggio, senza ottenere l’autorizzazione del più importante organo politico dell’amministrazione statunitense. Il tycoon, da parte sua, ha invece spinto per un blocco prolungato della Repubblica Islamica nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, Trump pensa al blocco prolungato ma i dem possono fargli causa: il nodo del Congresso

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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