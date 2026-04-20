Feneal Uil a Palermo il XIX congresso regionale | previsti 150 delegati in rappresentanza di circa 15 mila edili iscritti
Domani a Palermo si svolgerà il XIX congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, presso il Marina Convention Center. L’evento vedrà la partecipazione di 150 delegati che rappresentano circa 15.000 iscritti provenienti da diverse aree dell’isola. La riunione è un momento importante per il sindacato degli edili, che si prepara a discutere le questioni più rilevanti per il settore.
Si terrà domani, 21 aprile, al Marina Convention Center di Palermo il XIX congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, un appuntamento centrale per il sindacato degli edili che riunirà 150 delegati in rappresentanza di circa 15mila iscritti provenienti da tutta l’Isola. I lavori si apriranno con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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