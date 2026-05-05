Irpinia Corre torna ad Atripalda | la 10 km valida come Campionato Regionale FIDAL
Atripalda si appresta a ospitare domenica 10 maggio 2026 la gara podistica "L'Irpinia Corre", una competizione su circuito cittadino di 10 chilometri, valida come Campionato Regionale FIDAL Amatori per le categorie master. L’evento, promosso dall’ASD L’Irpinia Corre con il patrocinio della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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