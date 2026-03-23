Irpinia Pride 2026 venerdì il primo incontro organizzativo ad Atripalda

La comunità LGBTQ+ dell'Irpinia si raduna per costruire insieme l'edizione 2026 del Pride: appuntamento il 27 marzo alle 19:30 in via S. Giacomo, 2. È il momento di esserci. Irpinia Pride 2026 non è solo un evento: è voce, è presenza, è comunità. Per questo gli organizzatori chiamano a raccolta tutt? — chi ha idee, chi ha energia, chi ha semplicemente voglia di fare la propria parte. Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 19:30, si terrà il primo incontro organizzativo in via S. Giacomo, 2 ad Atripalda (AV): un momento aperto a chiunque voglia contribuire a costruire qualcosa di autentico, inclusivo e potente. L'invito è semplice: porta te stess?. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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