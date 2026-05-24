Il senatore statunitense Marco Rubio ha iniziato una visita di quattro giorni in India, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e il paese asiatico. La missione segue tensioni commerciali e dispute sui dazi introdotti durante l’amministrazione precedente. Durante il soggiorno, Rubio incontrerà il ministro degli Esteri, discutendo di questioni bilaterali e di cooperazione tra le due nazioni. La visita si inserisce in un quadro di tensioni commerciali e di relazioni strategiche in evoluzione.

Marco Rubio è arrivato in India per una visita di quattro giorni che punta a rafforzare i rapporti tra Washington e Nuova Delhi dopo le recenti tensioni commerciali legate ai dazi voluti da Donald Trump. Il segretario di Stato americano ha incontrato a Nuova Delhi il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per colloqui bilaterali dedicati alla cooperazione strategica e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico. Rubio parteciperà anche alla riunione ministeriale del ‘Quad‘, l’alleanza che riunisce India, Stati Uniti, Australia e Giappone e che guarda con crescente attenzione alle mosse della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Iran, la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, Rubio incontra il ministro degli Esteri Jaishankar

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Marco Rubio Heads To India For Quad Foreign Ministers Meeting

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