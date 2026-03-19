Iran ministro degli Esteri del Qatar | Da Teheran politica irresponsabile
Il ministro degli Esteri del Qatar ha accusato Teheran di adottare una politica irresponsabile, condannando l’attacco iraniano al gasdotto di Ras Laffan nel Golfo, avvenuto mercoledì. La condanna arriva a seguito dei raid israeliani contro infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica e fa parte di una serie di dichiarazioni ufficiali provenienti dal Qatar.
Il Qatar condanna l’attacco dell’Iran al gasdotto di Ras Laffan nel paese del Golfo di mercoledì, avvenuto dopo i raid israeliani a infrastrutture energetiche della repubblica islamica. “Questo atto di sabotaggio non fa che riflettere una politica aggressiva e irresponsabile, nonché una pericolosa escalation da parte iraniana”, ha detto il ministro degli Esteri qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, incontrando a Doha il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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