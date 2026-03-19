Il ministro degli Esteri del Qatar ha accusato Teheran di adottare una politica irresponsabile, condannando l’attacco iraniano al gasdotto di Ras Laffan nel Golfo, avvenuto mercoledì. La condanna arriva a seguito dei raid israeliani contro infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica e fa parte di una serie di dichiarazioni ufficiali provenienti dal Qatar.

Il Qatar condanna l’attacco dell’Iran al gasdotto di Ras Laffan nel paese del Golfo di mercoledì, avvenuto dopo i raid israeliani a infrastrutture energetiche della repubblica islamica. “Questo atto di sabotaggio non fa che riflettere una politica aggressiva e irresponsabile, nonché una pericolosa escalation da parte iraniana”, ha detto il ministro degli Esteri qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, incontrando a Doha il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ministro degli Esteri del Qatar: "Da Teheran politica irresponsabile"

Articoli correlati

Iran, ministero degli Esteri del Qatar: “Superate tutte le linee rosse”Martedì il Qatar ha dichiarato che “tutte le linee rosse sono state superate” in seguito agli attacchi dell’Iran sul territorio e che quelli alla...

Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran. Il ministro degli esteri di Teheran: “Pronti ad accordo sul nucleare”Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che offre alla Casa Bianca la possibilità di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati negli...

Approfondimenti e contenuti su Iran ministro degli Esteri del Qatar Da...

Temi più discussi: Qatar lancia l'allarme: la guerra con l'Iran potrebbe avere risultati catastrofici per il mondo; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Iran, Tajani a colloquio con ministri Esteri di Arabia Saudita e India: Impegno per de-escalation.

Iran, ministro degli Esteri del Qatar: Da Teheran politica irresponsabileIl Qatar condanna l'attacco dell'Iran al gasdotto di Ras Laffan nel paese del Golfo di mercoledì, avvenuto dopo i raid israeliani a infrastrutture energetiche della repubblica islamica. Questo atto d ... lanuovasardegna.it

Il Qatar all'Iran: Aggressioni senza motivo. Noi non siamo in guerraIl portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majeed al-Ansari, ha lanciato un appello urgente per un'immediata de-escalation delle tensioni ... iltempo.it

L’Idf colpisce il giacimento di South Pars, i Pasdaran si vendicano sul Qatar. Vertici annientati: dopo Larijani ucciso anche il capo dell’intelligence Khatib. In prima linea il ministro degli esteri Araghchi: «siamo solidi» - facebook.com facebook

Lunga conversazione sulla guerra in Medio Oriente con il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar @MBA_AlThani_ I nuovi attacchi iraniani al Qatar sono inaccettabili: il nostro obiettivo comune è quello di arrivare a costruire una soluzione politica della x.com