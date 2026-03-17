Israele | Uccisi Soleimani e Larijani Trump | Non abbiamo bisogno della Nato Soldati Usa in Iran? Non temo un altro Vietnam – La diretta

In un contesto di escalation militare, Israele ha annunciato di aver ucciso Soleimani e Larijani, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver bisogno della Nato e di non temere un conflitto in Iran come un nuovo Vietnam. Nel frattempo, Beirut è stata bombardata dagli aerei israeliani e l’ambasciata americana a Baghdad è stata colpita da droni. È il diciottesimo giorno di una serie di scontri tra Israele, USA e Iran.

Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. L’Idf ha ucciso il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ari Larijani e il comandante Soleimani in Libano. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

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