Il conflitto tra Iran e Stati Uniti entra nel suo ventottesimo giorno e si sposta verso un possibile intervento di truppe di terra statunitensi, con circa diecimila soldati pronti all’impiego. Nel frattempo, l’Unione Europea ha accusato la Russia di fornire aiuti a Teheran per influenzare il conflitto e colpire gli interessi americani. La tensione si concentra anche sullo Stretto di Hormuz, un punto strategico di rilievo internazionale.

Il conflitto entra nel 28esimo giorno e cambia natura: il Pentagono studia l’invio di forze terrestri mentre i negoziati restano fermi e lo Stretto di Hormuz resta al centro della tensione globale. La possibile svolta militare segna il passaggio da una guerra a distanza a uno scontro diretto, con rischi di escalation e tempi più lunghi. La strategia americana si muove tra pressione militare e tentativi diplomatici falliti, mentre Teheran non dà segnali di apertura. Il quadro resta instabile e la finestra per una soluzione negoziale si restringe. 16.30 Morte quattro persone, anche bambini Quattro persone sono rimaste uccise in un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro una zona residenziale nella città iraniana di Yamchi, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Mehr. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran-Usa, Trump valuta truppe di terra: 10mila soldati pronti. L’Ue: “Russia aiuta Teheran a uccidere americani”

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