Iran Khamenei | I nemici cercano di creare divisioni interne

Notizia in breve

Il leader iraniano ha dichiarato che i nemici cercano di dividere il paese e indebolire la coesione sociale. Ha detto che ci sono tentativi di minare la resilienza della popolazione attraverso azioni volte a creare dissensi. La comunicazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza specificare le fonti o le modalità di questi tentativi. Nessun dettaglio su eventuali misure di risposta o su chi siano esattamente gli autori di queste azioni.