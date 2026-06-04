Iran Khamenei | I nemici cercano di creare divisioni interne
Il leader iraniano ha dichiarato che i nemici cercano di dividere il paese e indebolire la coesione sociale. Ha detto che ci sono tentativi di minare la resilienza della popolazione attraverso azioni volte a creare dissensi. La comunicazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza specificare le fonti o le modalità di questi tentativi. Nessun dettaglio su eventuali misure di risposta o su chi siano esattamente gli autori di queste azioni.
(Adnkronos) – I nemici dell'Iran cercano di "minare la resilienza del popolo e creare divisioni interne". Lo ha affermato la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, in un messaggio letto durante le cerimonie per l'anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, Ruhollah Khomeini. Khamenei – che, secondo quanto dichiarato ieri dal presidente statunitense Donald. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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