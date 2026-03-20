Iran Mojtaba Khamenei | Negare la sicurezza ai nemici della Nazione

L'ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, ha pronunciato un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato in cui ha chiesto di negare la sicurezza ai nemici della nazione. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di adottare misure contro chi rappresenta una minaccia per il paese. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui toni duri usati dal leader iraniano.

La nuova Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, nel suo ultimo messaggio letto dalla tv di Stato ha chiesto che ai nemici della sua nazione “ venga negata la sicurezza “. Nel comunicato, Khamenei ha anche porto le sue condoglianze al “martire” Hojjatoleslam Seyyed Esmaeil Khatib, il ministro dell’intelligence ucciso da un attacco israeliano. “Porgo le mie congratulazioni e le mie condoglianze per il martirio del laborioso Ministro dell’Intelligence, un veterano di lunga data e poco celebrato, Hojjatoleslam Seyyed Esmaeil Khatib”, ha dichiarato Khamenei. “Indubbiamente, la sua assenza dovrà essere compensata da un maggiore impegno da parte degli altri funzionari e del personale di quel delicato ministero, affinché la sicurezza sia negata ai nemici interni ed esterni e garantita al popolo in generale “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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