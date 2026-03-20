Il leader iraniano ha dichiarato che il paese continuerà a negare sicurezza ai nemici anche all’estero. La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con attacchi israeliani che finora si sono concentrati sull’Iran e sul Libano. Ieri, per la prima volta, sono stati colpiti obiettivi militari in Siria, segnando un nuovo passo nel confronto tra le due nazioni.

Il botta e risposta tra Iran e Israele diventa sempre più preoccupante. Finora gli attacchi israeliani si erano concentrati sull'Iran e in Libano ma ieri, per la prima volta, contro obiettivi militari in Siria. Il presidente turco Erdogan promette vendetta: "Dio possa travolgere Israele" Il conflitto inIrancontinua ad allargarsi e a cambiare forma, colpendo nuovi territori e nuovi obiettivi. Israele torna a bombardare, questa volta inSiria, mentre sul fronte iraniano arrivano notizie di uccisioni mirate aivertici militari. E intorno, la tensione politica cresce. LeForze di difesa israeliane(Idf) hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari nelsud della Siria: un centro di comando e depositi di armi riconducibili al regime diDamasco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, il piano di Khamenei: ‘Continuare a negare sicurezza ai nemici anche all’estero’

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