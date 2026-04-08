Nelle ultime settimane, il conflitto in Medio Oriente ha visto sviluppi sorprendenti, tra cui un inatteso cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. La decisione è stata accompagnata da segnali provenienti dall’asse Cina-Pakistan e dal sostegno di figure di rilievo, tra cui un importante esponente religioso. Inoltre, Israele ha manifestato una reazione inaspettata alla situazione, mentre l’amministrazione precedente ha annunciato una proroga di due settimane attraverso un messaggio sui social.

Un dietrofront inatteso ha segnato un punto decisivo nel conflitto in Medio Oriente. Trump, attraverso un messaggio affidato al suo social Truth, ha concesso una proroga di due settimane dell’ultimatum lanciato contro Teheran. «La ragione di tale decisione - ha scritto il presidente Usa risiede nel fatto che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l'Iran, nonché la pace in Medio Oriente». Questa tregua, tuttavia, non è un assegno in bianco: Washington ha vincolato lo stop ai bombardamenti all’apertura immediata e totale dello Stretto di Hormuz, snodo vitale per l’economia globale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la «sorpresa» di Israele

Mojtaba Khamenei alla guida dell’Iran: protetto dai Pasdaran, ricchissimo, è già nel mirino di israeleMojtaba Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, è la nuova Guida Suprema dell’Iran.

L’Iran nomina Mojtaba Khamenei nuovo Guida Suprema: continuità nel pieno della guerra con Usa e IsraeleL’Iran ha ufficialmente nominato Mojtaba Khamenei, figlio secondogenito del defunto Ayatollah Ali Khamenei, come nuovo Guida Suprema del paese.

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