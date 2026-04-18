In occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica Islamica e del compleanno del padre della Guida Suprema, l’attuale leader iraniano ha rilasciato un messaggio nel quale afferma che il paese è pronto a infliggere dure sconfitte ai nemici. La dichiarazione è stata resa pubblica nel giorno dedicato alle celebrazioni, che si svolgono ogni anno il 1° aprile. La comunicazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione.

La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica Islamica (1° aprile) e del compleanno del suo defunto padre, che ricorre domani. Nella dichiarazione letta da una speaker, Mojtaba Khamenei ha elogiato la difesa dell’Iran da parte dell’esercito iraniano contro gli Stati Uniti. Nel contesto delle nuove ostilità nello Stretto di Hormuz, ha avvertito che la “valorosa marina iraniana è pronta a infliggere nuove e dure sconfitte ai suoi nemici”. La Guida Suprema ha assunto il comando dopo che suo padre e predecessore, Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco statunitense all’inizio della guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, messaggio Mojtaba Khamenei: "Pronti a infliggere dure sconfitte ai nemici"

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