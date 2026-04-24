Israele e Libano tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tregua tra Israele e Libano è stata concordata per altre tre settimane, permettendo una pausa nei combattimenti tra i due paesi. Tuttavia, nel pomeriggio sono stati segnalati nuovi attacchi da parte di Israele nella regione a sud del Libano, nonostante la presenza della pausa armata. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano parallelamente alla durata dell’accordo.

Tregua tra Israele e Libano prolungata di altre 3 settimane, ma nel pomeriggio, nuovi attacchi di Tel Aviv a sud del Paese dei Cedri. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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