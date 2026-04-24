Israele e Libano tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma

Una tregua tra Israele e Libano è stata concordata per altre tre settimane, permettendo una pausa nei combattimenti tra i due paesi. Tuttavia, nel pomeriggio sono stati segnalati nuovi attacchi da parte di Israele nella regione a sud del Libano, nonostante la presenza della pausa armata. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano parallelamente alla durata dell’accordo.

Tregua tra Israele e Libano prolungata di altre 3 settimane, ma nel pomeriggio, nuovi attacchi di Tel Aviv a sud del Paese dei Cedri. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele e Libano, tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma Israele e Libano, tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma Notizie correlate Leggi anche: Libano, Meloni: ferma condanna per attacco a convoglio italiano, inaccettabile comportamento Israele. Tel Aviv dovrà chiarire Israele avanza in Libano e i Pasdaran attaccano Tel Aviv, la situazione oggiL’esercito israeliano ha avviato l’offensiva annunciata sulla periferia Sud di Beirut in Libano, considerata roccaforte di Hezbollah. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni Israele-Libano; Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di Hezbollah; È in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano, ma Beirut denuncia violazioni. Peggiora la situazione umanitaria: sono 1,2 milioni gli sfollati nel Paese. Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di HezbollahIl potere negoziale di Beirut è molto basso rispetto a quello di Tel Aviv. L’obiettivo è prorogare il cessate il fuoco per arrivare a un accordo futuro solido ma le incertezze sono molte ... editorialedomani.it Tregua in scadenza, il Libano tenta la proroga mentre Israele non risparmia le bombe: domani i colloqui decisivi negli USABeirut punta a estendere il cessate il fuoco, ma Tel Aviv colpisce Hezbollah e invita il governo libanese a un’alleanza contro il terrore ... affaritaliani.it Accordo tra Ue e Israele, giravolta dell’Italia: vota contro la proposta della Spagna. Il no al Consiglio affari esteri, nonostante l’annuncio di Meloni di voler sospendere nel nostro Paese il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel-Aviv x.com «Basta col dolore, basta con le perdite». Da Nablus a Tel Aviv, le voci di chi ha perso tutto ma rifiuta la vendetta. La ventunesima edizione del Joint Memorial Day, organizzato dall'organizzazione Combatants for Peace e Parents Circle, è la prova che un altro f - facebook.com facebook