La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un voto che ordina il ritiro dall'intervento bellico. La decisione è stata resa possibile grazie al sostegno di quattro repubblicani, che hanno votato insieme ai democratici. La misura, tuttavia, ha un valore più simbolico che pratico, e non implica un immediato cambiamento nella politica militare. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni e discussioni sulla presenza militare nel paese.

Dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti arriva unduro colpo politico al presidente Donald Trump. L’organo ha infatti approvato una risoluzione che ordina ilritiro delle truppe americane dallaguerra inIran, iniziata dal tycoon lo scorso 28 febbraio. L’articolo I sezione 7 della Costituzione degli Stati Unitiattribuisce al Presidente la possibilità di opporre il veto alle leggi approvate dai due rami del Congresso, Camera dei Rappresentanti e Senato (negli Usa vige infatti ilbicameralismo perfettondr). Quando ciò accade, i due organi possononuovamente approvare la normache il Capo dello Stato non ha voluto firmare e pertanto superarne la contrarietà con lamaggioranza in ciascun consesso di almeno due terzi dei presenti e votanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, Camera dei Rappresentanti Usa ordina ritiro dalla guerra: decisivi i voti di 4 repubblicani

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Ogni stato degli Stati Uniti sta lottando per la sopravvivenza nella Camera dei Rappresentanti, insieme ai propri Mammiferi Statali. reddit

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