Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare circa 5.000 soldati dalla Germania, una misura annunciata nelle ultime ore. Nel frattempo, il presidente ha dichiarato che potrebbe essere preferibile non concludere un accordo con l’Iran, parole che hanno suscitato reazioni da Teheran. La risposta delle autorità iraniane ha segnalato la possibilità di un ritorno alle ostilità militari. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

“È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti”: lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatam al-Anbiya, il comando congiunto delle forze armate di Teheran, aggiungendo: “L’Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile”. “Le forze armate iraniane hanno preso in considerazione misure sorprendenti contro la bellicosità del nemico, misure che non possono nemmeno immaginare”, ha aggiunto Assadi. “Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l’Iran o meno, poiché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d’uscita”. “Come pirati”. Così Donald Trump ha descritto le operazioni Usa nel contesto del blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica, parlando di una “grande Marina”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania. Trump: “Forse meglio non fare accordo con Iran”. Teheran risponde: “Possibile ripresa della guerra”

Notizie correlate

Leggi anche: Iran: "Probabile nuova guerra con Usa". Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. Su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"

Leggi anche: L'Iran: "Probabile nuova guerra con gli Usa". Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. Su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trump: Valuto il ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna. In Iran non ci hanno aiutato. La Nato? In Ucraina ha fatto un disastro. E...; Trump vuole ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania; Wp, 'in Usa la guerra in Iran impopolare come quelle in Iraq e Vietnam'; Il Pentagono ritira 5.000 soldati USA dalla Germania: segnale di tensioni con l'Europa sull'Iran.

Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania. Trump: Forse meglio non fare accordo con Iran. Teheran risponde: Possibile ripresa della guerraCome pirati. Così Donald Trump ha descritto le operazioni Usa nel contesto del blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica, parlando di una grande Marina. La nave si è fermata – ha ... ilfattoquotidiano.it

Il Pentagono: Via 5mila soldati dalla Germania. Teheran: Probabile una nuova guerra con gli USAAGI - Mentre le trattative tra Iran e Stati Uniti si sovrappongono a minacce e ultimatum incrociati tra Usa e Teheran, il Pentagono ordina il ritiro di circa 5mila soldati dalle basi dalla Germania. U ... msn.com

GymBeam. . Nuova stagione. Nuovi obiettivi. Ordina i tuoi prodotti preferiti con SCONTI fino all'80% con i nostri SALDI DI PRIMAVERA Extra 5% di sconto su alcuni prodotti già in saldo, solo dall'app GymBeam. Usa il codice SPRINGAPP5. https://gym - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Netanyahu ordina attacchi in Libano. Usa: fermata nave della flotta ombra di Teheran x.com