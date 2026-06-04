Il videoclip del nuovo singolo di Irama, “Cabana”, è stato pubblicato online. La canzone anticipa il suo prossimo album e viene presentata con immagini che mostrano il cantante in ambientazioni tropicali e scenari estivi. Il video dura circa tre minuti e mezzo e mette in evidenza uno stile visivo colorato e vivace. La pubblicazione segue l’annuncio della sua partecipazione come giudice a un talent musicale.

MILANO – Tra la nuova avventura che lo attende come nuovo giudice di X Factor e il countdown verso San Siro, Irama ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo “Cabana”. Il brano unisce libertà e seduzione dentro un’estate fatta di notti che sembrano non finire mai. La produzione intreccia sonorità pop e ritmiche latine in un groove coinvolgente e immediatamente riconoscibile. Irama si muove tra viaggi, musica alta e momenti vissuti senza freni, dove il desiderio di lasciarsi andare si intreccia a quello di cercarsi tra la confusione della serata. “Cabana” diventa così un luogo sospeso tra attrazione, leggerezza e voglia di vivere tutto fino all’alba. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Irama, ecco il video del nuovo singolo “Cabana”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Irama accende lestate con cabana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Irama: nuovo singolo Cabana e debutto live a San Siro

Leggi anche: Irama lancia il nuovo brano Cabana, un mese prima del debutto a San Siro

Temi più discussi: X Factor 2026, Irama sostituisce Achille Lauro ed è il nuovo giudice. Giorgia confermata alla conduzione: ecco quando inizia; Irama a X Factor 2026: ecco cosa porta al tavolo dei giudici; X Factor 2026, Irama prende il posto di Achille Lauro: ecco la giuria. Confermata Giorgia alla conduzione; Quali sono i tormentoni dell'estate 2026? La playlist di giugno.

Irama, ecco il video del nuovo singolo CabanaMILANO - Tra la nuova avventura che lo attende come nuovo giudice di X Factor e il countdown verso San Siro, Irama ha pubblicato il videoclip del suo ... lopinionista.it

Irama, è uscito il videoclip del nuovo singolo CabanaIn attesa del grande appuntamento live in programma allo stadio San Siro di Milano, Irama ( FOTO) ha pubblicato il videoclip della nuova canzone Cabana. Nell'ottobre del 2025 l'artista ha lanciato ... tg24.sky.it