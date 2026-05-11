Irama lancia il nuovo brano Cabana un mese prima del debutto a San Siro

Milano, 11 mag. (askanews) – È “Cabana” il nuovo singolo inedito di Irama, in uscita venerdì 15 maggio. Il brano è stato presentato a sorpresa ieri sera durante l’ospitata dell’artista ad Amici, regalando al pubblico un primo assaggio dell’energia che attraverserà l’estate. Tra i protagonisti più solidi del pop italiano moderno, con 55 dischi di Platino e 6 Oro Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. La sua musica mescola pop, urban e influenze cantautorali, con testi spesso intensi e personali che parlano di amore, fragilità e crescita, tutti elementi che si possono trovare in questo nuovo singolo e in quelli più intimi del suo ultimo album “Antologia della vita e della morte”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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IRAMA al Concerto del 1 Maggio 2026

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